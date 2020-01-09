Каргбо допоміг би Динамо обіграти Лугано, якби з'явився у клубі раніше, – Селюк

Агент нападника Динамо Ібрагіма Каргбо Дмитро Селюк поділився думкою про свого клієнта.

"Ібрагім, за великим рахунком, вміє на полі все. Упевнений, якби він з'явився в Динамо трохи раніше, то забив би Лугано, кияни пройшли б далі в Лізі Європи.

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Каргбо дасть Динамо атлетизм і фізичний тиск в атаці. На мій погляд, він за своїми ігровими якостями підходить київському клубу. Каргбо провів три роки в системі англійського Крістал Пелас, у хлопця хороша футбольна школа, він нагадує мені Ібрагімовіча.

Каргбо займається карате, він відмінно розтягнутий і координований для чималих габаритів. Ібрагім потужний і сильний форвард. Для Каргбо, якому щойно виповнилося 20 років, зараз найважливіше адаптуватися під стиль роботи першої команди і зрозуміти вимоги головного тренера.

Я знаю Олексія Михайличенка дуже давно, впевнений, що він без проблем зможе знайти для Каргбо місце на полі і використовувати його сильні якості. Тим більше для тренерського штабу Ібрагім не кіт в мішку, він приїжджав на перегляд, з його сильними сторонами ознайомилися наставники динамівських команд і дали позитивну оцінку", – поділився Селюк в інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, лише перемога виводила б Динамо до раунду плей-офф Ліги Європи, однак кияни не змогли обіграти Лугано (1:1) та вилетіли з єврокубків.

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