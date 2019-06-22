Карека покинув Ворсклу

Форвард Ніколас Карека припинив співпрацю з полтавським клубом.

Ворскляни на офіційному сайті оголосили, що не будуть продовжувати орендну угоду бразильця.

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Карека повертається на батьківщину у Греміо, якому він і належить. У сезоні 2018/19 нападник зміг відзначитися двома голами у 23 матчах за українську команду. Полтавці не пробилися до першої шістки і позбулися можливості поборотися за єврокубки.

Нагадаємо, раніше Ворсклу покинув голкіпер Богдан Шуст, який поповнив ряди Інгульця.

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