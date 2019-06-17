Кардосо став рекордсменом Копа Амеріка у складі збірної Парагваю

Нападник збірної Парагваю Оскар Кардосо відзначився голом у матчі першого туру Копа Амеріка. Цей м'яч дозволив форварду увійти в історію турніру.

В матчі першого туру Копа Амеріка-2019 Парагвай – Катар південноамериканці відкрили рахунок вже на 4-й хвилині. Оскар Кардосо впевнено реалізував пенальті та вивів свою команду уперед.

Копа Амеріка-2019: Дерліс Гонсалес голом не допоміг Парагваю перемогти Катар

Колишній форвард Бенфіки увійшов в історію Копа Амеріка, ставши найбільш віковим автором забитого м'яча в історії турніру у складі команди Парагваю. Кардосо забив гол у віці 36 років та 22 дні, перевершивши досягнення Дельфіна Касереса, яке трималось з 1946 року. Тоді автору гола було 35 років та 124 дні, повідомляє MisterChip.

Втім, цей гол, як і м'яч Дерліса Гонсалеса, не допоміг Парагваю здобути перемогу. Матч завершився з рахунком 2:2 – обидві команди після першого туру набрали по одному очку.

До слова, зараз Кардосо виступає за парагвайський Лібертад.

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