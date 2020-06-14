"Кардинальних рішень ще не приймали": Хацкевич – про другу відставку за сезон

Головний тренер Ротора Олександр Хацкевич прокоментував інформацію щодо свого можливого відходу з волгоградської команди.

"Ротор може змінити тренера після виходу в РПЛ? Я не уявляю, про що ви говорите.

Хацкевича після виходу в РПЛ можуть звільнити з російського клубу

Кардинальних рішень ще не приймали ні ми, ні керівництво", – сказав Хацкевич у коментарі виданню Sport24.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливе звільнення екс-тренера Динамо з російського клубу. Причин такого рішення не називали, однак підкреслювали, що відставка може бути пов'язана не з грою команди при Хацкевичі, а з іншими мотивами керівництва волгоградського клубу.

До слова, сезон у другому за силою дивізіоні завершили достроково через пандемію коронавірусу. Ротор посів першу сходинку і вперше після 16-річної паузи повернувся в РПЛ. Хацкевич очолив волгоградську команду у грудні 2020 року.

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