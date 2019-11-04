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Кардіфф зазнає суворого покарання від ФІФА, якщо не заплатить Нанту за трансфер Сали

14:54 26 Читать на русском
Кардіфф зазнає суворого покарання від ФІФА, якщо не заплатить Нанту за трансфер Сали
Еміліано Сала / Фото з відкритих джерел

Серйозних санкцій може зазнати Кардіфф, якщо протягом 45 днів не компенсує Нанту трансфер Еміліано Сали.

У випадку, якщо Кардіфф не виплатить Нанту за перехід у їхній клуб Еміліана Сали затребувану суму, ФІФА накладе на команду з Уельсу заборону на придбання гравців на три найближчі трансферні вікна. Часу для вирішення даного питання у валійського клубу небагато – лише 45 днів для того аби сплатити французькому клубу 6 млн євро, повідомляє BBC.

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Нагадаємо, Сала був придбаний Кардіффом минулого сезону, коли команда виступала в англійській Прем'єр-лізі. Форвард не встиг зіграти за свій новий клуб жодного матчу, оскільки загинув у авіакатастрофі.

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Теги
Нант Нант Кардіфф Кардіфф Англія ФІФА Еміліано Сала Еміліано Сала
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