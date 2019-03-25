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Кардіфф сповістить ФІФА, що не буде платити за трансфер загиблого Сали

12:26 445 Читать на русском
Кардіфф сповістить ФІФА, що не буде платити за трансфер загиблого Сали
Еміліано Сала / Reuters

Кардіфф має намір повідомити ФІФА, що угода про покупку в Нанта Еміліано Сали стала недійсною після його смерті.

Кардіфф заявив, що англійська Прем'єр-ліга не прийняла реєстрацію гравця через наявність в контракті одноразового бонусу за перехід, а не розподіленого на всю тривалість угоди. Сала загинув раніше, ніж підписав виправлений контракт – а отже, папір недійсний.

Названа причина смерті Еміліано Сали

"Угода між клубами містить ряд умов. Якщо якась із них не дотримана, то контракт визнається недійсним і не підлягає оплаті", – цитує The Telegraph власне джерело.

Кардіфф планує оскаржити трансфер Сали – клуб вважає, що контракт форварда був недійсним

Нагадаємо, літак, на якому летів Сала з пілотом з Нанта у Кардіфф, зник над Ла-Маншем 22 січня. 4 лютого було виявлено та опізнано тіло футболіста.

Теги
Головне Нант Нант Кардіфф Кардіфф Англія Футбольні авіакатастрофи Еміліано Сала Еміліано Сала
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