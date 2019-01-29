Кардіфф після зникнення Сали націлився на підписання Шика

Форвард Роми та збірної Чехії Патрік Шик може продовжити кар'єру в Кардіффі.

Кардіфф має намір орендувати чеського нападника Патріка Шика до завершення поточного сезону за 2 млн євро, повідомляє Tuttomercatoweb.

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За інформацією джерела, у клубі з Уельсу розглядають Шика у якості заміни Еміліано Сали, якого поки що так і не знайшли після того, як літак з аргентинцем зник з радарів на Ла-Маншем.

У Кардіффа буде опція викупу футболіста після завершення орендної угоди за 30 млн євро. Окрім цього, валлійський клуб заплатить за оренду Патріка 3 млн, якщо команді вдасться зберегти прописку в АПЛ.

Шик перейшов у Рому влітку 2017 року з Сампдорії, однак так і не зміг належним чином себе проявити у Римі. "Вовки" заплатили за перехід форварда 42 млн євро.

Нагадаємо, що приватний літак з Салою на борту зник безвісти в районі Нормандських островів. Диспетчери отримали із судна запит на екстрену посадку, проте після цього зв'язок обірвався. Про долю гравця та пілота досі нічого невідомо.

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