Кардіфф підтвердив, що переведе кошти Нанту за трансфер зниклого безвісти Сали

Голова Кардіффа Мехмет Далман прояснив ситуацію навколо оплати трансферу нападника Еміліано Сали, який зник безвісти 21 січня.

– Єдине, що я можу зараз сказати, що це делікатне питання. Я підтверджую, що Кардіфф ще не заплатив перший внесок.

– Чому?

– По-перше, тіло ще не знайшли. Ми повинні проявити повагу до родини. Йде процес підняття літака. Рано ще щось коментувати.

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– Коли ви планує заплатити за трансфер?

– Ми заплатимо, коли вважатимемо, що прийшов час зробити це.

– Що ви думаєте про позицію Нанта?

– Я дійсно не хочу коментувати це.

– Ви збираєтеся вирішувати питання з першим платежем?

– Я не думаю, що Кардіфф говорив про відмову платити, – цитує Далмана видання L’Equipe.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів.

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