Кардіфф орендував у Евертона Ніассе

Сенегальський форвард Евертона Бай Умар Ніассе продовжить кар'єру в Уельсі.

Ніассе на правах оренди перейшов у Кардіфф і виступатиме в новому клубі під 29 номером. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Англійські ЗМІ повідомляли, що в контракті мала б бути прописана опція викупу футболіста, однак офіційно валлійський клуб про цей нюанс не повідомляє.

Відзначимо, що за Евертон у першій половині цього сезону сенегалець майже не грав (5 неповних матчів у АПЛ), а от в попередньому розіграші чемпіонату Англії Ніассе відзначився 8 голами в 22 поєдинках за "ірисок". Transfermarkt оцінює гравця в 7 мільйонів євро.

Після 22 турів АПЛ Кардіфф йде на 17 місці в турнірній таблиці – одне очко до зони вильоту.

Інтрига імені Ліверпуля та Манчестер Сіті, косовський бомбардир, провал на 100 млн фунтів – підсумки першого кола АПЛ