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Кардіфф орендував у Евертона Ніассе

14:27 397 Читать на русском
Кардіфф орендував у Евертона Ніассе
Бай Умар Ніассе / Cardiff

Сенегальський форвард Евертона Бай Умар Ніассе продовжить кар'єру в Уельсі.

Ніассе на правах оренди перейшов у Кардіфф і виступатиме в новому клубі під 29 номером. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Англійські ЗМІ повідомляли, що в контракті мала б бути прописана опція викупу футболіста, однак офіційно валлійський клуб про цей нюанс не повідомляє.

Відзначимо, що за Евертон у першій половині цього сезону сенегалець майже не грав (5 неповних матчів у АПЛ), а от в попередньому розіграші чемпіонату Англії Ніассе відзначився 8 голами в 22 поєдинках за "ірисок". Transfermarkt оцінює гравця в 7 мільйонів євро.

Після 22 турів АПЛ Кардіфф йде на 17 місці в турнірній таблиці – одне очко до зони вильоту.

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Теги
Англія Трансфери Евертон Евертон Кардіфф Кардіфф Бай Умар Ніассе Бай Умар Ніассе Трансфери Чемпіонату Англії
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