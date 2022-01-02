"Перш за все, тішить те, що на наших футболістів звертають увагу представники чемпіонату Англії. Статистика Миколенка говорить про те, що це ключовий гравець Динамо останніх трьох сезонів, Віталія можна вважати основним захисником збірної України. Тому є всі передумови вважати, що Миколенко вийшов на певний рівень і може прийняти цей виклик. Свій роботою він заслужив цей перехід в Евертон. Але чи готовий він, покаже тільки час.

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Підкуповує його працьовитість, Миколенко виконує багато бігової роботи, відрізняється бійцівськими якостями. Всі ці фактори дуже необхідні в чемпіонаті Англії.

Цей трансфер важливий для всього українського футболу і країни в цілому, як реклама. Для клубу – це хороший заробіток, щоб потім інвестувати в нових молодих талановитих виконавців. А для самого футболіста це може стати великим кроком вперед у професійному зростанні. Будемо сподіватися і вірити, що Миколенко зможе заявити про себе в англійській Прем'єр-лізі", – сказав Кардаш у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Миколенко перейшов у Евертон 1 січня, підписавши з "ірисками" контракт до червня 2026 року.

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