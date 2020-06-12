Караваєв знайшов позитив у перенесенні Євро-2020 на наступний рік

Півзахисник Динамо і збірної України Олександр Караваєв висловився щодо зміни дати проведення чемпіонату Європи 2020 року.

"У перенесенні Євро на рік для збірної можна знайти як свої плюси, так і мінуси. Але я завжди намагаюся мислити позитивно, тому, вважаю, для нас будуть такі моменти, які підуть на користь від перенесення Євро.

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По-перше, вже восени має розпочатися Ліга націй. У цьому турнірі нас чекають матчі проти топ-збірних і саме через ці матчі ми зможемо добре підготуватися до фінальної частини. Значно краще, аніж ми могли це зробити цього літа, адже таких суперників у рамках підготовки до фінальної частини у нас не було б.

По-друге, ми зможемо вдосконалити наш стиль гри. Думаю, ніхто не сумнівається, що у нас була гра. За рік вона нікуди не дінеться і я вірю, що збірна стане ще сильнішою", – цитує Караваєва видання Zbirna.com.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 Євро-2020 було перенесено на 2021 рік.

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