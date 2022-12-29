Захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв розповів, у футболці якої команди хотів колись вийти на футбольне поле.

"Я з дитинства вболівав за Барселону. Звісно, це була дитяча мрія.

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Зараз про це не думаю, бо я граю у Динамо і тут мене все влаштовує", – сказав Караваєв у коментарі Fantastic Football.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр провів за Динамо 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

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