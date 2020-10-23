"Коли вперше зіграв на позиції правого захисника? Перший раз у молодіжній збірній в 15 або 16 років спробував Олександр Головко. Проти збірної Німеччини ми тоді грали. Тоді Гьотце грав, точно пам'ятаю. Ми 0:3 їм "згоріли", я ще в свої ворота забив. Такий "вдалий" був дебют захисника.

Караваєв оцінив жорстке звернення Шевченка до Миколенка

Явний момент був, коли Луческу взяв на збори з Шахтарем. Він мене теж тоді поставив і наводив приклад, що Срна, коли починав кар'єру в Шахтарі, то теж був півзахисником. Даріо хотів грати в півзахисті, а Луческу пояснював і говорив йому грати захисника, і буде все супер.

Як виявилося, Луческу мав рацію. Глобальне впровадження у крайнього захисника відбулося за Андрія Шевченка. Він відкрито в бесіді сказав, що серед правих півзахисників божевільна конкуренція", – зазначив Караваєв у коментарі FootballHub.

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