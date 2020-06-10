Караваєв зізнався, що регулярне тестування на коронавірус викликає дискомфорт

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв розповів, як гравці столичного клубу проходять тести на COVID-19.

"Насправді, відчуття, що це тривала процедура, виникає через те, що тести здають по черзі багато людей – уся команда, тренери, персонал. А в однієї людини процедура проходження тесту займає щонайбільше хвилин п'ять.

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Все просто – записують дані людини і беруть зразки з носової і ротової порожнин. Трохи неприємно, очі сльозяться, іноді може піти кров, тому що ця пробірка засовується досить глибоко в горло. Але, в принципі, нічого складного.

Не приховую, певний дискомфорт усе це викликає, адже це незвичне життя, всі звикли зовсім до іншого. Але всі чудово розуміють, що це робиться не через те, що комусь просто захотілося, а тому що так склалася ситуація, і це необхідні заходи для всіх. І правил карантину потрібно дотримуватися так само, як і правил у будь-якій грі. Всі ми ставимося до цього із розумінням і намагаємося дотримуватися всіх обмежень", – цитує Караваєва прес-служба Динамо.

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