toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СЕРГІЙ РЕБРОВ ЗОРЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО

Караваєв зізнався, що регулярне тестування на коронавірус викликає дискомфорт

20:13 113 Читать на русском
Караваєв зізнався, що регулярне тестування на коронавірус викликає дискомфорт
Олександр Караваєв / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв розповів, як гравці столичного клубу проходять тести на COVID-19.

"Насправді, відчуття, що це тривала процедура, виникає через те, що тести здають по черзі багато людей – уся команда, тренери, персонал. А в однієї людини процедура проходження тесту займає щонайбільше хвилин п'ять.

Минай – Динамо: півфінал Кубка України можуть змістити заради VAR

Все просто – записують дані людини і беруть зразки з носової і ротової порожнин. Трохи неприємно, очі сльозяться, іноді може піти кров, тому що ця пробірка засовується досить глибоко в горло. Але, в принципі, нічого складного.

Не приховую, певний дискомфорт усе це викликає, адже це незвичне життя, всі звикли зовсім до іншого. Але всі чудово розуміють, що це робиться не через те, що комусь просто захотілося, а тому що так склалася ситуація, і це необхідні заходи для всіх. І правил карантину потрібно дотримуватися так само, як і правил у будь-якій грі. Всі ми ставимося до цього із розумінням і намагаємося дотримуватися всіх обмежень", – цитує Караваєва прес-служба Динамо.

Зоря – Динамо: Миколенко та ще 7 гравців дивують, пекельні умови, 3 поповнення з лазарету

blog_ava
Зоря – Динамо: суддівські призначення на битву за ЛЧ й інші матчі 26 туру УПЛ
08:47
4695
Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Баварія
21:45
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук