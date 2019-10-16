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Збірна України вже не звертає уваги на ім'я суперника, – Караваєв

20:38 566 Читать на русском
Збірна України вже не звертає уваги на ім'я суперника, – Караваєв
Олександр Караваєв / Footboom

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 проти Португалії (2:1).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Важко було грати, після того як ми залишилися в меншості. Але ми показали характер, продменострували, що у нас є сила волі, і віддали в цьому матчі все на полі, щоб досягнути результату. Навіть на 85-й хвилині ми були вірні своїй структурі гри, та намагалися не вибивати м'яч куди попало.

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Після серії вдалих матчів ми вже не звертаємо увагу на ім'я суперника, хоча це був чемпіон Європи. Ми граємо у свою гру. У нас є впевненість в своїх силах, виконуємо, що вимагає від нас тренерський штаб. Нам не варто щось вигадувати, якщо є наша схема гри, якої ми дотримуємося", – поділився Караваєв в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України перемогла Португалію (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила путівку до фінальної частини турніру.

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Теги
Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Португалія Олександр Караваєв Олександр Караваєв Португалія Португалія
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