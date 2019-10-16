Збірна України вже не звертає уваги на ім'я суперника, – Караваєв

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від матчу відбору до Євро-2020 проти Португалії (2:1).

"Важко було грати, після того як ми залишилися в меншості. Але ми показали характер, продменострували, що у нас є сила волі, і віддали в цьому матчі все на полі, щоб досягнути результату. Навіть на 85-й хвилині ми були вірні своїй структурі гри, та намагалися не вибивати м'яч куди попало.

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Після серії вдалих матчів ми вже не звертаємо увагу на ім'я суперника, хоча це був чемпіон Європи. Ми граємо у свою гру. У нас є впевненість в своїх силах, виконуємо, що вимагає від нас тренерський штаб. Нам не варто щось вигадувати, якщо є наша схема гри, якої ми дотримуємося", – поділився Караваєв в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України перемогла Португалію (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила путівку до фінальної частини турніру.

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