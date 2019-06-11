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Караваєв: Збірна України виконала те завдання, яке хотіла

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Караваєв: Збірна України виконала те завдання, яке хотіла
Олександр Караваєв / фото із соцмереж

Захисник збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу "синьо-жовтих" над Люксембургом (1:0) у матчі 4-го туру відбору на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Виконали те завдання, яке хотіли, – 6 очок у двох матчах. Також не відходили від своїх цілей і структури гри. Сьогодні суперник закривався і не давав нам особливо нічого зробити. Якби ми забили другий м'яч, не було б так важко в кінці.

Україна – Люксембург – відео гола Яремчука

Багато матчів, коли суперники нижчі за статусом, але налаштовуються на такі ігри, як на останні, і показують хороший футбол. Люксембург організовано грав в обороні і виходив в контратаки, але ми зіграли на нуль. Всі молодці.

Важко грати два матчі поспіль одним складом. Сьогодні було помітно, що не було тієї динаміки, яка була у першій грі. Не було тих швидкостей. Непросто грати з таким темпом на такому рівні. Намагалися збивати темп, щоб контролювати гру", – сказав Краваєв.

Україна мінімально здолала Люксембург – важка перемога у відборі до Євро-2020 завдяки швидкому голу Яремчука

Джерело: Футбол 24
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Теги
Україна - Люксембург Україна Україна Збірна України Олександр Караваєв Олександр Караваєв Євро-2020
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