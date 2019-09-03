Караваєв: З Литвою необхідно викластися на всі сто

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв поділився враженнями перед черговим матчем збірної України.

– Який настрій зараз у збірній?

– Прекрасний. Всіх давно не бачив. З усіма хочеться поспілкуватися, особливо з тими, хто грає за кордоном. Перший день – можна сказати, ознайомлювальний після перерви. Тому настрій супер.

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– Збірна України на першому місці у групі...

– Перед цим ми постійно грали здвоєні матчі. Другий завжди виходив важким, тому що віддавали багато сил. Зараз друга гра товариська, тому з Литвою можна буде викластися на всі сто. Ми розуміємо, чого хочемо і яка наша мета. В думках тільки одне: набрати три очки і рухатися далі.

– Штучне поле в Литві це проблема?

– Звичайно, там зовсім інший відскок м'яча, і ходить м'яч по-іншому. Але ми професіонали і повинні бути готові до всього. Виправданням "синтетика" бути не може. Ми давно знаємо, що цей матч буде на синтетичному полі, тому будемо готуватися. Буде кілька тренувань на такому покритті, думаю, встигнемо пристосуватися, і не буде жодних проблем.

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– Очікували перед стартом відбору, що Україна буде на першому місці, вище Португалії?

– Як показує практика останніх великих турнірів, гранди не завжди з груп виходять. Для нас це мотивація. На чемпіонів Європи ми, звичайно, налаштовувалися по-особливому. Ми не завжди виграємо, але завжди докладаємо максимум зусиль для перемоги, – розповів Караваєв порталу FootballHub.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.