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Караваєв: Ярмоленко – дуже габаритний, але я все одно його поламаю

13:24 1843 Читать на русском
Караваєв: Ярмоленко – дуже габаритний, але я все одно його поламаю
Олександр Караваєв та Андрій Ярмоленко / УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв розповів про підготовку "синьо-жовтих" до чергових матчів відбору Євро-2020 проти Литви та Португалії.

"Я з великим задоволенням працював в тренажерному залі, дивився на Ярмоленка, як він працює. Він додає мотивації. Видно, що гравець АПЛ, працює над цим, вони всі там такі габаритні. Але я все одно його поламаю.

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Ми розуміємо, чого ми хочемо, куди прагнемо дійти, знаємо свої цілі і можливості. Ми підняли планку, так що дивимося тільки вперед. Будемо досягати цілей", – розповів Караваєв Youtube-каналу УАФ.

Нагадаємо, 11-го жовтня збірна України у Харкові зіграє з Литвою, а 14-го – у Києві з Португалією.

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Теги
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Олександр Караваєв Олександр Караваєв Збірна України
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