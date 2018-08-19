Караваєв: Вважаю Лейпциг сильнішим за Брагу

Хавбек Зорі Олександр Караваєв поділився своєю думкою щодо рівня Лейпцига та розповів про щільний графік.

"Не применшуючи заслуг Браги, Лейпциг вважаю сильнішим. Потрапити з німецької Бундесліги в Лігу Європи дорого коштує. Але поки про це суперництві ми не думаємо, оскільки попереду поєдинок чемпіонату проти Олімпіка.

З турнірної точки зору цей матч дуже важливий, адже перемога дозволить Зорі закріпитися у верхній частині турнірної таблиці. Так, після Браги буде непросто, але ми не скаржимося, оскільки знали, на що йдемо.

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Пізніше ще почнеться розіграш Кубка України. Але якщо команда ставить перед собою високі цілі, то повинна бути до всього готова. Підсумок ми побачимо в кінці сезону. Але вірю, що у Зорі все буде добре", – передає слова Караваєва Zbirna.com.