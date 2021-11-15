Караваєв вважає, що відсутність мотивації у боснійців може стати проблемою для збірної України
Півзахисник збірної України Олександр Караваєв закликав утриматися від недооцінки Боснії та Герцеговини, яка вже втратила шанси на ЧС-2022.
"Важко сказати, є дві сторони медалі. Вони можуть бути як невмотивованими, розслабленими, грати у свій футбол, і у них все виходитиме. З іншого боку, можуть вийти ті, хто мало грає, щоб проявити себе, бо цей матч більше нічого не вирішує.
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Можуть як добре зіграти, так і погано. Нам потрібно показати свою гру, щоб не відштовхуватися від суперника, і тоді все в нас вийде. Якщо ми покажемо і приготуємо свій футбол, їм буде важко.
У нас все вийде, якщо ми будемо зарядженими, мотивованими і гратимемо один за одного. Тоді все буде добре", – сказав Караваєв у коментарі прес-службі УАФ.
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