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Караваєв: Всі думають, що якщо ти футболіст, то п’єш до знемоги і конвульсій

15:56 404 Читать на русском
Караваєв: Всі думають, що якщо ти футболіст, то п’єш до знемоги і конвульсій
Олександр Караваєв / Фото з відкритих джерел

Півзахисник київського Динамо Олександр Караваєв розповів про своє відношення до клубних посиденьок.

"Чи підтримую я ідею зібратися командою аби "вмазати"? А чому ні? У вихідний день. Є хлопці, які жодного разу в житті не вживали алкоголь: Зінченко, Андрієвський. Це показник – якщо ти не п’єш, то не п’єш ніколи.

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А деякі футболісти кажуть, що не п’ють, але кожен випивав келих пива або вина на якомусь святі чи у відпустці. Чому ні? Всі команди так збираються. Просто всі думають, що якщо ти футболіст, то п’єш до знемоги і конвульсій. Немає такого, всі ж розумні хлопці.

Чи є в Динамо людина, яка може всіх зібрати і сказати, мовляв, давайте вип'ємо і поговоримо? Є. Буяльський, буває, пропонує. Сидорчук. Пропонують хлопці, які давно в команді", – сказав Караваєв у свіжому випуску програми Трендець.

Нагадаємо, у поточному сезоні Караваєв зіграв 20 матчів за Динамо у всіх турнірах і відзначився двома результативними передачами.

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Динамо Динамо Відеоновини Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський Віталій Буяльський Віталій Буяльський Олександр Караваєв Олександр Караваєв Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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