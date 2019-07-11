Караваєв виконав "Райони квартали", Кадірі душевно заспівав – новачки Динамо пройшли посвяту

Новачки київського Динамо Мохаммед Кадірі та Олександр Караваєв пройшли традиційний ритуал посвяти у гравці нової команди.

Новачки Динамо пройшли традиційний ритуал посвяти до нової команди, заспівавши пісню на свій вибір. Першими виступили Олександр Караваєв та Владислав Кучерук, який лише цього літа дебютував за першу команду в товариському матчі, заспівавши "Райони Квартали".

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Далі виступив Мохаммед Кадірі з піснею, яка має мотиви реггі. Після цього новачок ще й "запалив" під рок.

Окрім них, мікрофон в свої руки взяв Міккель Дуелунд, який виконав пісню у стилі реп (ймовірно данською мовою). Нагадаємо, данець приєднався до Динамо влітку минулого року, пропустивши літні збори, а на зимових був відсутнім через важке пошкодження.

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Останнім заспівав весняний новачок киян Карлос Де Пена, виконавши пісню "Con Calma".