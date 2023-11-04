"На матч із Шахтарем налаштовувалися як на звичайну гру. Коли Динамо грає із Шахтарем особливо налаштовуватися не потрібно, тому що і так усі розуміють, який це матч. Нам багато чого вдавалося і у першому таймі, і у другому, але пропустили прикрий гол.

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У нас було багато моментів, але підвела реалізація. Варто було пропустити один момент, як нам забили – це дуже прикро. Ми начебто усе робили компактно в обороні, так само як відпрацьовували у першому таймі, але якимось чином пройшла розрізна передача, вбіг Олександр Зубков і завершив той епізод, ще й поміж ніг вийшло. Ще раз скажу, що такі обставини й ситуації дуже прикрі.

Ми кожного разу робимо розбір ігор, начебто усе правильно виконуємо: і граємо, і створюємо моменти, але підводить реалізація. А в обороні проскакує якась помилка – і ми пропускаємо голи. Це, звісно, підриває моральний дух, але не залишається нічого іншого, крім того, щоб працювати далі і робити висновки. Попереду ще багато матчів, у них потрібно не повторювати помилок та "підтягувати" реалізацію.

Які перспективи для Динамо у турнірній таблиці після цієї поразки? Ми усе розуміємо, усі гравці професіонали, тому знають, що робити. Тепер будемо готуватися до наступної гри, щоб реабілітуватися та перервати темну смугу безвиграшних матчів. У нас все для цього є, потрібно готуватися до наступних поєдинків", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни після 13-ти турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 16 очок.

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