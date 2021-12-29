"Знаю, що потрапив у четвірку головних симулянтів за версією Степаненка. Я, напевно, в топ-1 там! Степаненко сам – не симулянт, але вміє красиво грати. Якщо на ньому фолять, він теж показує, як йому боляче. Може навіть сильно покричати.

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Але коли він йде в боротьбу, всі знають, що Степаненко – сильний, жорсткий. Як той же Сидорчук. Вони міцні хлопці, які ноги не приберуть і завжди підуть в боротьбу. Немає такого, що вони десь уникають цього всього. Але коли проти Степаненка фолять, він десь "підіграє". Не скажуть, що він симулянт, але це досвід", – заявив Караваєв у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Динамо і Шахтар встигли провести два матчі у поточному сезоні. Кияни виграли 3:1 у битві за Суперкубок, але "гірники" взяли реванш (3:0) в рамках 9 туру УПЛ.

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