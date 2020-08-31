"Ми вийшли на інший рівень, вже будемо із зовсім іншими суперниками грати у Лізі націй. І це для нас великий плюс, бо завжди цікаво зустрічатися з хорошими і сильними збірними. Будемо в кожному матчі досягати позитивного результату. Дуже багато новеньких в команді, яких добре прийняли. Це ще більше позитиву додає. Атмосфера у нас, як завжди, на найвищому рівні.

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Збірна Швейцарії? Ми в 15-16-річному віці грали з ними в еліт-раунді. Вони тоді вийшли з групи, а ми ні, хоча зіграли з ними 0:0, могли навіть виграти, трохи не вистачило. У підсумку через рік вони стали чемпіонами світу. Мені добре запам'ятався Граніт Джака", – розповів Караваєв для програми Великий футбол.

Поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45.

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