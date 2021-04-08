"Переглядаємо вже матчі Дніпра-1, та й без цього бачили їхні ігри, знаємо, як вони діють. Сильна, міцна команда, видно, що додали після першого кола, хоча й тоді було нелегко з ними. Тактично добре підковані, строго грають в обороні, добре вибігають у контратаки. Хороші центральні півзахисники, які бачать поле, можуть віддати передачу за спину, попереду є нападники, які добре вибігають, тому завжди потрібно бути напоготові.

Луческу отримав дві приємні новини з лазарету Динамо

Та які у нас можуть бути думки? На кожну гру потрібно виходити, як на останню. Звичайно, у кожному матчі ми думаємо лише про перемогу, у іншому випадку шансів обіграти суперника буде мало. Тому тренер нас налаштовує лише на перемогу в кожній грі. Будь-яка втрата очок нівелює всі наші попередні успіхи.

Дніпро-1 у трьох останніх матчах пропустив лише один м’яч – отже, вони строго грають в обороні, з великою концентрацією, виконуючи установку тренера. Також у них є своя тактика, від якої вони відштовхуються, і правильно перелаштовуються по ходу гри. Повторюся, ми розбираємо Дніпро-1 на теоретичних заняттях, і тренерський штаб детально нам пояснює, як потрібно діяти, щоб зіграти на слабких якостях суперника", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Додамо, що матч Динамо – СК Дніпро-1 відбудеться 10 квітня, початок о 17:00. Обидві команди йдуть без поразок у другій частині УПЛ.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу