"Моя думка, що в матчах з Десною (0:0) і Колосом (2:2) ми могли витиснути максимум. Реалізація нас підвела, ось ми і не зуміли набрати по три очки в цих зустрічах.

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Але як би там не було, я з великою повагою ставлюся до обох команд. Адже всього три-чотири роки тому чернігівці та ковалівці грали в нижчих лігах, а тепер стараються і ведуть боротьбу за призові місця. І зараз з ними дуже складно грати", – розповів Караваєв у інтерв'ю ua-football.

Нагадаємо, Динамо пішло на зимову паузу лідером УПЛ, випереджаючи Шахтар на одне очко.

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