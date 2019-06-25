Караваєв в Динамо повинен створити конкуренцію відразу на двох позиціях, – журналіст

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, для чого Динамо запрошує Олександра Караваєва.

"Перехід Караваєва в Динамо "на мазі". Це рішення гравця і його агента. І це рішення не спонтанне. В Україні у Караваєва два варіанти – Динамо і Шахтар. Спроба грати в складі "гірників" вже була.

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Луческу вважав, що Караваєв недостатньо креативний для його футболу. Для стилю Динамо він підходить. Там Олександр повинен створити конкуренцію відразу на двох позиціях. Це реальна альтернатива Кендзьорі плюс він може зіграти на позиції Циганкова в разі якихось змін", – сказав Співаковський.

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