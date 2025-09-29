Олександр Караваєв увійшов в історію Динамо. У матчі 7-го туру Української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) капітан киян відзначився двома забитими м’ячами.

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, цей дубль став ювілейним, 100-м, для столичного клубу на виїзді в рамках чемпіонату України.

Таким чином, Динамо стало першим клубом в історії УПЛ, гравці якого досягнули такої позначки за кількістю гостьових дублів. Найбільше гостьових дублів у складі Динамо мають Андрій Ярмоленко – 11, а також Андрій Шевченко – 7. Також у списку є Максим Шацьких, Сергій Ребров та Віктор Леоненко. Перший гостьовий дубль на рахунку Олега Саленка в 1992 році.

