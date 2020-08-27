"Майже рік не бачилися. Останній матч був ще в минулому році, коли з сербами зіграли 2:2. А потім почався карантин, і збір в березні скасували. Звичайно, всі скучили і з великим задоволенням зібралися.

Збірна України провела перше тренування перед матчами Ліги націй

Добре, коли є такий великий підбір кадрів і конкуренція. На кожну позицію по дві-три людини. Це додає мотивації і допомагає прогресу в майбутньому. Я вважаю це позитивним для команди.

Не зіграли на Євро, а вже Ліга націй? Ми розуміємо ситуацію. Будемо готуватися до Євро на наступний рік. І звичайно, офіційні матчі Ліги націй це набагато краще, ніж товариські. І суперники у нас зовсім інші. Буде цікаво, ми чекаємо цього з нетерпінням", – цитує Карваєва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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