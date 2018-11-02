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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Караваєв: У матчі Шахтар – Динамо відкритої гри не буде

10:09 353 Читать на русском
Караваєв: У матчі Шахтар – Динамо відкритої гри не буде
Олександр Караваєв / фото: ФК Зоря

Захисник Зорі та збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу Шахтар – Динамо в 14-му турі української Прем’єр-ліги.

"У Динамо я б відзначив сильні фланги і класний перехід з оборони в атаку. У Шахтаря також хочу виділити атакувальну лінію і центральну вісь, за рахунок чого вони швидко змінюють напрямок атак. І часом ці дії дуже непередбачувані. А взагалі в такій грі вкрай важливі будуть злагоджені колективні дії.

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Відкритої гри не буде. Динамівці розуміють, що Шахтар може швидко покарати за оголені тили. Своєю чергою гірникам і не особливо-то й потрібно бігти в атаку стрімголов.

Думаю, кияни будуть пресингувати опонента на чужій половині поля, щоб не підпускати близько до своїх воріт, а донеччани постараються уникати цих пасток і атакувати так, як вони хочуть", – цитує Караваєва Zbirna.com.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

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