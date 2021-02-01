"Не буду лукавити, втома присутня. Але на зборах по-іншому і не буває. Зараз йде великий обсяг фізичної роботи. Хоча не можу сказати, що акцент на чомусь одному. Луческу приділяє увагу всім аспектам.

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На скільки відсотків Динамо вже готове до відновлення сезону, складно сказати, але в плані фізики всі витримують ігровий час. Думаю, ще є резерв поліпшити свої кондиції. Відсотків на 70 ми вже готові до сезону.

Суперника в Лізі Європи вже пора вивчати? Поки що цим не займалися. Поки лише вивчали свої зіграні матчі, звертали увагу на позитивні і негативні моменти. Працюємо над помилками, щоб їх не повторювати. Головне зробити правильні висновки.

Важко порівнювати Динамо в іграх з Брюгге з Олександром Хацкевичем з командою, яка буде грати проти бельгійців зараз. Думаю, цього разу ми зіграємо по-іншому. Тренерський штаб вивчить всі сильні і слабкі сторони суперника і ми гідно зіграємо з бельгійцями", – сказав Караваєв у коментарі Meta-ratings.

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