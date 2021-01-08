Караваєв: Третє місце Динамо у групі Ліги чемпіонів закономірне
Захисник Динамо Олександр Караваєв оцінив виступ киян у розіграші Ліги чемпіонів сезону 2020/21.
"Чи закономірний результат Динамо у Лізі чемпіонів? У даний період вважаю, що так. Хоча були матчі, де ми могли і зачепитися за очки проти грандів. Наприклад, у виїзній зустрічі з Барселоною, в якому при непоганій грі поступилися з мінімальним рахунком 1:2.
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Фортуна не завжди була прихильною до Динамо? Щоб фортуна була на нашому боці, нам потрібно ставати сильнішими. Ось будемо ретельно працювати і прогресувати – і все буде відмінно.
Виступи проти зірок рівня Мессі та Роналду? В першу чергу я думав про те, який чудовий шанс випав – зіграти з найкращими гравцями. А багато друзів самі розуміють і знають, що дістати автограф або футболку у зірок такого масштабу дуже важко", – поділився Караваєв у інтерв'ю UA-Футбол.
У поточному сезоні Караваєв провів 19 матчів у складі Динамо, записавши до свого активу 1 асист. Додамо, що кияни посіли третє місце у групі Ліги чемпіонів із Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем.
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