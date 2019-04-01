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Караваєв став найкращим гравцем Зорі в березні

11:25 16 Читать на русском
Караваєв став найкращим гравцем Зорі в березні
Олександр Караваєв / УПЛ

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв став найкращим гравцем команди минулого місяця.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила, що Олександр Караваєв став найкращим гравцем команди в березні.

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Найкращого футболіста луганці визначали за допомогою голосування серед вболівальників. На 2 сходинці перебуває Дмитро Литвин, 3 – Артем Громов.

3 квітня Зоря вдома в рамках 1 туру верхньої шістки вдома прийматиме київське Динамо.

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Олександр Караваєв Олександр Караваєв Зоря Зоря
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