Олександр Караваєв-старший, батько гравця Динамо та збірної України, емоційно пригадав життя під російською окупацією у Херсоні.

– Для багатьох херсонців ваша поведінка була прикладом. А хто був прикладом для вас?

– Не прикладом, але справжніми героями для мене були кількадесят наших хлопців, які загинули в перші дні війни, захищаючи Херсон. У Бузковому парку загинули кількадесят українських вояків. Це моторошна історія для всіх херсонців. Вічна слава нашим хлопцям! І велика ганьба тим, хто відповідав за оборону нашого міста і не зміг це організувати.

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– Під час окупації росіяни дуже бажали перевести систему фінансових розрахунків з гривень на рублі. Їм це вдалося?

– Ні. Пригадую, як у нас на базарі хтось спробував розраховуватися рублями. Наші херсонські продавчині відповіли: "Іди ти нах*р зі своїми рублями! З нами розраховуйся гривнями!". Якось біля банкомата хтось з колаборантів почав розказувати черзі, мовляв, навіщо ви знімаєте гривні. Так вся черга дружньо послала його вслід за російським кораблем.

Знаєте, як російські поліціянти під час окупації патрулювали місто? Їхня ділянка – чотирикутник по кілометру в кожну сторону. Так вони перед поворотом дуже-дуже повільно їхали, потім набирали швидкість 120 кілометрів на годину, перед наступним поворотом знов дуже-дуже повільно. Попри свої військові ресурси, боялися засідок від місцевого спротиву. Навіть колаборанти, які спочатку були за Росію, в серпні, коли ЗСУ захопили ініціативу, знов заговорили по-іншому, ледь не в українських патріотів перетворилися.

– З колаборантами розбереться СБУ. А які у вас плани?

– Нікуди з Херсона не поїду. Чекаємо, коли проведуть енергетику до міста, будемо налагоджувати життя тут. І продовжуємо вірити в ЗСУ, адже хлопцям ще потрібно звільнити решту наших окупованих територій, – цитує батька динамівця Чемпіон.

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