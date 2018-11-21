Караваєв: Сьогодні зіграло багато футболістів, у яких навіть по 5-10 ігор немає за збірну

Гравець збірної України Олександр Караваєв прокоментував матч проти збірної Туреччини та свою капітанську пов’язку.

"Це позитивний результат. Є багато приводів для роздумів, 2 гри зіграли, багато експериментували. Сьогодні зіграло багато гравців, у яких навіть по 5-10 ігор немає за збірну. Вважаю, що дуже добре провели гру. Реалізація, звичайно, кульгає, але будемо працювати над цим.

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Чому не змогли забити? Можливо, не було підсвідомого напруження матчу, думали про те, що це неофіційний матч. Хоча Шевченко перед грою казав, що у нас немає товариських ігор. Ми грали на перемогу, багато що виходило, ми не відходили від наших принципів гри, тому працюємо далі.

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Моє капітанство? Це така гордість, що аж мурашки по шкірі біжать, словами не передати. Був дуже здивований тим, що Коноплянка віддав мені капітанську пов’язку, але це додало мені впевненості. Дуже велика честь для мене", – сказав Олександр Караваєв в ефірі телеканалу "Футбол 2".