Караваєв: Шовковський розумна людина, з якою можна поговорити не тільки про футбол

Ліга Європи — 5 вер 1209
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Яблонєц: суперник Динамо у Лізі Європи, якого підсилив Шахтар
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Чехія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЛіга націй — 5 вер 1951
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Чехія – Україна: ми маємо з чого брати приклад – у чеському футболі революціяЛіга націй — 5 вер 3167
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"Приємно зіграти проти Динамо і Ярмоленка". Кирило Дришлюк про довіру у Зірці, футболку Хачеріді і жест ЦітаішвіліІнтерв’ю — 5 вер 1337
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Павелко: УЄФА схвалив гасло "Слава Україні" на футболках збірноїЗбірна України — 5 вер 1785
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