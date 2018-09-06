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Караваєв: Шовковський розумна людина, з якою можна поговорити не тільки про футбол

00:15 134 Читать на русском
Караваєв: Шовковський розумна людина, з якою можна поговорити не тільки про футбол
Олександр Шовковський у тренерському штабі збірної України

Півзахисник збірної України прокоментував появу екс-голкіпера збірної Олександра Шовковського у тренерському штабі Андрія Шевченка.

Поява Шовковського у тренерському штабі збірної? Ставлюсь до цього дуже позитивно. Він є значимою фігурою в нашому футболі і в рекомендацій не потребує. Всі знають, яким він був футболістом, але тепер став тренером.

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Шовковський передасть нам свій досвід і для команди це великий плюс. Він розумна людина, з якою можна поговорити не лише про футбол", – розповів Караваєв в коментарі Команда1.

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Теги
Збірна України Олександр Шовковський Олександр Шовковський Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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