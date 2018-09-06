Караваєв: Шовковський розумна людина, з якою можна поговорити не тільки про футбол

Півзахисник збірної України прокоментував появу екс-голкіпера збірної Олександра Шовковського у тренерському штабі Андрія Шевченка.

Поява Шовковського у тренерському штабі збірної? Ставлюсь до цього дуже позитивно. Він є значимою фігурою в нашому футболі і в рекомендацій не потребує. Всі знають, яким він був футболістом, але тепер став тренером.

Шевченко: У нас є тренер воротарів, і це не входить в обов'язки Шовковського

Шовковський передасть нам свій досвід і для команди це великий плюс. Він розумна людина, з якою можна поговорити не лише про футбол", – розповів Караваєв в коментарі Команда1.

Шовковський: Шевченко зателефонував, коли пішов Ріанчо