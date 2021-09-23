"Вважаю, Шахтар переграв нас повністю. Так, у нас були моменти, але дуже добре, дисципліновано зіграв суперник. Ми не зіграли так, як хотіли і могли. Тому такий рахунок.

Шахтар – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Таке враження, що наш тренер до матчу знає все. Все що він говорить перед зустріччю – те й стається майже у кожному матчі. Він казав, що суперник буде супермотивований, тому що минулого року ми виграли всі трофеї. Тепер вони будуть налаштовані, щоб відібрати цей Кубок. Шахтар продемонстрував, що у них була дуже велика мотивація. Вони хотіли перемогти. Ми теж хотіли виграти. Не кажу, що ми опустили руки, але не зіграли в той футбол, в який вміємо, і, напевно, не виконали до кінця установку тренера.

Якщо проаналізувати відрізок до пропущеного м'яча, вважаю, у нас було більше моментів, але ми їх не реалізували. Була гра, як кажуть, до гола. Вони гол забили, напевно, це надломило нас. Вже було важко змінити цей хід. Але у другому таймі могли вийти зарядженішими, мотивованішими, переломити хід поєдинку – проте не вдалося.

У грі Шахтаря є кілька змін. У дечому вони стали по-іншому грати. Крайні захисники вже не відкриваються якомога ширше, а йдуть в центр, плутаючи лінію захисту. Хоча Містер і це розібрав. Ми повинні були зустрічати їх агресивніше, коли вони переходили в нашу зону оборони на нашій половині поля, але у нас не вийшло", – сказав Караваєв в ефірі "Футбол 1".

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