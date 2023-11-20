Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв, який в останнім момент не потрапив до заявки збірної України на поєдинок з Італією, поділився очікуваннями від вирішальної дуелі за вихід на чемпіонат Європи.

– Сербія вийшла на Євро і тим самим гарантувала Україні плей-офф, це не розхолоджує трошки?

– Та ні, ми на це не звертаємо уваги. Розуміємо, що краще в матчі з Італією зробити свою справу і вийти на Євро. Але, звісно, це ще одна опція для нас, однак це ніяк не впливає на наше налаштування на матч.

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– Як у збірній сприймають те, що УЄФА фактично відкрито підтримує Італію і зазначає, що черговий великий форум без неї буде прирівнюватись до фіаско?

– Зрозуміло, Італія – це топ-збірна. Вона вигравала чемпіонати світу, Європи. Звісно, що коли на великих форумах грають такі топ-команди, це дуже добре для глядачів. Розуміємо, що не всі хочуть бачити там Україну і краще б це була Італія. Але так відкрито симпатизувати, звісно, не можна. Всі розуміють між рядків. Думаю, коли на таких турнірах будуть команди нижчі класом, це сприятиме розвитку футболу. Як приклад – Греція, яка у 2004 році стала чемпіоном Європи чи Данія у 1992 році, тож це круто для футбольної спільноти. Це дає не топ-збірним і їхнім країнам поштовх у розвитку.

– Віриш, що суддівство буде об'єктивним?

– Вірю. Мені дуже сподобалось суддівство на Євро-2020. В кожному матчі максимум 1-2 помилки. Всюди відзначали, що це було одне з найкращих суддівств за всю історію. Майже не було суперечливих моментів, все було дуже чітко. Тому і вважаю, що на таких міжнародних матчах об'єктивно судять. Може і є якийсь невеличкий шанс, що десь симпатизують більше топ-командам, але я не думаю, що настільки, щоб впливало на результат, – сказав Караваєв в інтерв'ю Terrikon.

Нагадаємо, дуель між збірними України та Італії відбудеться вже сьогодні, 20 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45.

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