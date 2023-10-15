"За декілька хвилин до гри головний тренер Сергій Станіславович дав коротеньку промову українською мовою. Він сказав, що ми українці і повинні показати наш характер та бойовий дух – те, що показують наші воїни.

Караваєв прокоментував свій гол у ворота Північної Македонії: "Хотів віддати передачу, але бачив, що Яремчук не встигає"

Щодо гри... Я бачив, як хлопці віддавалися на повну й навіть більше і дуже гарно зіграли саме в обороні, тому що не дали супернику нічого зробити. В атаці у нас були моменти, ми створювали, але не вийшло забити багато з них. Та все завершилося так, як повинно було завершитись.

Історія циклічна, тому що 8 років тому я дебютував за збірну саме в матчі з цією командою. Тоді я також вийшов на заміну на 86-й чи 87-й хвилині і через три хвилини ми забили гол – відзначився Артем Кравець. Пройшло 8 років – така ж ситуація, такий же рахунок, але вже я забиваю. Це дуже важливо для всіх нас, дуже важлива перемога.

Коли я виходив, то тренер наголошував, що треба допомогти в обороні, бо гравці атаки "наїлися": і в нападі, і в обороні допомагали, багато моментів створили. Але треба було освіжити гру саме в обороні, тому що суперник атакував всіма силами", – сказав Караваєв у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України після перемоги над Північною Македонією набрала 10 очок і посідає у турнірній таблиці групи С третю сходинку. Італія з такою з кількістю балів друга. Лідирує Англія з 13-ма пунктами.

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