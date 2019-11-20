Караваєв розповів, як Україні вдалося зупинити Роналду в матчах кваліфікації до Євро-2020

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від матчів відбору на Євро-2020, за підсумками якого "синьо-жовті" кваліфікувалися у фінальний раунд.

"Звичайно, проти Роналду було важко. Але наш шанс полягав у тому, щоб зіграти компактно. Ми намагалися скористатися помилками суперника. Плюс за нашими спинами був Андрій Пятов, який став героєм того поєдинку.

Нідерланди – перший суперник збірної України на Євро-2020

Успіх нашого колективу в тому, що до збірної ми приїжджаємо з іншими емоціями. І до поєдинку із сербами у Львові (5:0) ми підійшли в оптимальному стані. Потім був важкий матч із Люксембургом, але тоді ми вже знайшли свою гру, і нас важко було зупинити", – зазначив Караваєв на засіданні Експерт-клубу.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Зокрема, команда Андрія Шевченка набрала 4 очки у протистоянні з чинними чемпіонами континенту – португальцями, зігравши внічию в Лісабоні (0:0) і здобувши перемогу в Києві (2:1).

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже знають коло суперників – у нас вузький вибір, у Роналду група смерті

Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.