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Караваєв розповів, як Україні вдалося зупинити Роналду в матчах кваліфікації до Євро-2020

10:48 1115 Читать на русском
Караваєв розповів, як Україні вдалося зупинити Роналду в матчах кваліфікації до Євро-2020
Олександр Караваєв / фото: УАФ

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від матчів відбору на Євро-2020, за підсумками якого "синьо-жовті" кваліфікувалися у фінальний раунд.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Звичайно, проти Роналду було важко. Але наш шанс полягав у тому, щоб зіграти компактно. Ми намагалися скористатися помилками суперника. Плюс за нашими спинами був Андрій Пятов, який став героєм того поєдинку.

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Успіх нашого колективу в тому, що до збірної ми приїжджаємо з іншими емоціями. І до поєдинку із сербами у Львові (5:0) ми підійшли в оптимальному стані. Потім був важкий матч із Люксембургом, але тоді ми вже знайшли свою гру, і нас важко було зупинити", – зазначив Караваєв на засіданні Експерт-клубу.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Зокрема, команда Андрія Шевченка набрала 4 очки у протистоянні з чинними чемпіонами континенту – португальцями, зігравши внічию в Лісабоні (0:0) і здобувши перемогу в Києві (2:1).

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Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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Теги
Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Євро-2020 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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