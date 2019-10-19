Караваєв розповів, як на нього впливає конкуренція в Динамо

Півзахисник збірної України та київського Динамо Олександр Караваєв відверто відповів на запитання уболівальників під час зустрічі, організованої фан-клубом київського клубу.

"Конкуренція у складі Динамо на мене впливає дуже позитивно. Коли у тебе є конкуренція – ти прогресуєш. А в таких великих клубах, як Динамо, повинна бути конкуренція. І коли вона є, то ти відчуваєш, що кожен гравець росте, адже хоче грати. Він конкурує за місце в основі і викладається на кожному тренуванні. Тому так, я люблю конкуренцію, адже без неї не зміг би рости як футболіст", – передає слова Караваєва на зустрічі з уболівальниками Dynamomania.

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Нагадаємо, Караваєв влітку перейшов у київське Динамо з луганської Зорі. Угода з гравцем збірної України розрахована на 4 роки. За неофіційною інформацією, трансфер обійшовся киянам у 1,25 млн євро. Крім того, у зворотному напрямку перебрався Богдан Михайліченко, який став повноправним гравцем луганців.

27-річний Караваєв є вихованцем Шахтаря, проте не провів за основну команду "гірників" жодного поєдинку. На правах оренди виступав за Севастополь, Зорю та Фенербахче (у другій половині сезоні 2016/17). Влітку 2017-го луганці викупили гравця збірної України у Шахтаря та підписали з ним трирічний контракт.

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