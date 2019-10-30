Караваєв розповів, як Лунін готувався до переїзду в європейський чемпіонат

Гравець Динамо Олександр Караваєв розповів про особливості характеру Андрія Луніна, з яким він виступав у Зорі, а зараз захищає кольори збірної України.

"Ми почали з Луніним добре спілкуватися через деякий час після його переходу в Зорю. Ми разом жили в кімнаті, коли я повернувся з Туреччини. Він не знімав квартиру, жив на базі. Постійно вчив англійську. Він розумів, що рано чи пізно поїде за кордон, потрібно знати мову.

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Він зробив ставку на англійську, тому що це більш поширена мова. Коли розумів, що буде переходити в Реал, то за кілька тижнів до цього почав вчити іспанську. Коли він переходив у Вальядолід, вже давав інтерв'ю іспанською – великий молодець.

Він хлопець добрий, душевний. Помітно, що не зрадить, не підставить, на нього можна покластися. Звичайно, ще зелененький, 20 років, але у нього є доброта і безневинність", – сказав Караваєв у розмові з FootBoom.

Нагадаємо, Лунін та Караваєв разом виступають за збірну України, яка нещодавно гарантувала собі участь в основній частині Євро-2020.

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