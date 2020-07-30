Караваєв розповів, скільки гравцям Динамо потрібно часу для повернення у форму

"Після завершення сезону минуло лише 10 днів, не сказав би, що розгубили фізичні кондиції, цього часу недостатньо для цього. Тому залишилося трохи отямитися, на це піде приблизно кілька днів, і все буде гаразд.
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Встиг відпочити? Так, 10 днів достатньо – те, що треба, щоб побути з рідними, батьками, друзями, близькими і з новими силами готуватися до майбутнього сезону. Начебто 10 днів здається мало, оскільки раніше було більше. Але скажу, що цього цілком достатньо, і не багато і не мало.
Сьогодні ввечері збір на базі і буде тренування. Уся команда познайомиться з новим головним тренером", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.
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