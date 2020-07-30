Караваєв розповів, скільки гравцям Динамо потрібно часу для повернення у форму

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв після проходження медогляду розповів про свою відпустку і плани на підготовку до нового сезону.

"Після завершення сезону минуло лише 10 днів, не сказав би, що розгубили фізичні кондиції, цього часу недостатньо для цього. Тому залишилося трохи отямитися, на це піде приблизно кілька днів, і все буде гаразд.

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Встиг відпочити? Так, 10 днів достатньо – те, що треба, щоб побути з рідними, батьками, друзями, близькими і з новими силами готуватися до майбутнього сезону. Начебто 10 днів здається мало, оскільки раніше було більше. Але скажу, що цього цілком достатньо, і не багато і не мало.

Сьогодні ввечері збір на базі і буде тренування. Уся команда познайомиться з новим головним тренером", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

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