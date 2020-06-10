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Караваєв розповів, що стане головною мотивацією Динамо у матчі проти Зорі

10 червня 23:55 81 Читать на русском
Караваєв розповів, що стане головною мотивацією Динамо у матчі проти Зорі
Олександр Караваєв / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу проти Зорі в рамках 26-го туру УПЛ.

 

"Ця команда для мене не чужа, адже я провів майже п'ять років, виступаючи за Зорю. Добре знаю структуру команди і клубу. Очікую дуже видовищної гри, хоч вона і пройде без уболівальників. Напруження буде божевільним, адже всі прекрасно розуміють, наскільки важлива це гра. Хоча у нас всі ігри важливі, але найближча – напевно, найважливіша. Тому настрій буде максимальним.

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Я не налаштовуюся на цей матч як на особливий. Звичайно, не можна забувати те, що було в моїй кар'єрі, я довгий час виступав за цей клуб. Але зараз я гравець Динамо, всі мої думки тільки про Динамо. Тому це черговий суперник, на гру з яким я налаштовуюся так само, як і інші хлопці.

Ми, передусім, дивимося на свою гру, як її поліпшити, аби по грі перевершити суперника і потім вже дивитися на всі інші показники. Будемо виправляти ту ситуацію, яку ми самі і допустили. Налаштовуємося тільки на перемогу", – цитує Караваєва прес-служба Динамо.

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Динамо Динамо Олександр Караваєв Олександр Караваєв Зоря - Динамо
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