Караваєв розповів про завдання Динамо на тренувальних зборах

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв поділився враженнями від початку тренувальних зборів у Туреччині.

"Хороші навантаження. Ще в Києві провели бігову роботу, тут ми її теж продовжуємо, працюємо з м'ячами. Ми розвиваємо швидкісну і загальну витривалість, щоб витримувати ритм гри. Це те, що нам потрібно, ми закладаємо фундамент. Ми багато бігаємо, плюс, працюємо з м'ячем.

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Звичайно, усі футболісти завжди кажуть, що це збори, тому що проходять перші тренування і дуже важкі, багато бігу, чорнової роботи. Але за місяць ми наберемо потрібні кондиції і фізично будемо готові без проблем відіграти весь матч і навіть більше. Але потрібно трохи потерпіти, від цього нікуди не дітися. Ми виконуємо те, що від нас вимагають. Можна сказати, що терпимо там, де важко.

У принципі, на зборах у всіх командах, де я був, приблизно одні й ті ж завдання, просто у кожного тренера своє бачення футболу. На початку зборів хтось менше, хтось більше бігає. Бігова робота – необхідна частина, яка закладає фундамент витривалості. А тактичні вправи, вимоги у грі, звичайно ж, у кожного тренера різні, оскільки кожен тренер по-своєму бачить гру.

Не хочеться згадувати такі негативні моменти, як поразка від Мальме у Лізі Європи, але вони є у футболі та в нашому житті. Потрібно пережити, проаналізувати, постаратися взяти найкраще і рухатися далі. Адже якщо зациклюватися на своїх старих помилках, то прогресу не буде, а буде тільки гірше. Потрібно виходити на поле і доводити свій клас перемогами", – поділився Караваєв у інтерв'ю офіційному сайту Динамо.

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