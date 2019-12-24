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Караваєв розповів, на якій позиції йому комфортніше грати

16:31 388 Читать на русском
Караваєв розповів, на якій позиції йому комфортніше грати
Олександр Караваєв / фото з відкритих джерел

Універсал Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів, як свого часу відреагував на зміну ігрової позиції.

"Нині комфортніше грати в захисті, оскільки саме на цій позиції частіше виступаю протягом останнього року. Але якщо дію в середній лінії, також ніякого дискомфорту не відчуваю, оскільки грав на цій позиції протягом усієї професіональної кар’єри.

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Коли тренер вперше поставив у захист, я не був розчарований. Розумів, що він бачить у мені універсала й таким чином я зможу допомогти команді на різних позиціях під час гри", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що в матчах за збірну України Караваєв діє на позиції правого захисника, тоді як у Динамо регулярно грає у півзахисті.

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Теги
Динамо Динамо Збірна України Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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