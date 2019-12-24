Караваєв розповів, на якій позиції йому комфортніше грати

Універсал Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів, як свого часу відреагував на зміну ігрової позиції.

"Нині комфортніше грати в захисті, оскільки саме на цій позиції частіше виступаю протягом останнього року. Але якщо дію в середній лінії, також ніякого дискомфорту не відчуваю, оскільки грав на цій позиції протягом усієї професіональної кар’єри.

Караваєв назвав найкращого гравця збірної України у відборі до Євро-2020

Коли тренер вперше поставив у захист, я не був розчарований. Розумів, що він бачить у мені універсала й таким чином я зможу допомогти команді на різних позиціях під час гри", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що в матчах за збірну України Караваєв діє на позиції правого захисника, тоді як у Динамо регулярно грає у півзахисті.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру