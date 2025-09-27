– Андрій Ярмоленко сказав, що це буде його останній сезон. Якими ти бачиш терміни завершення своєї кар’єри? Ми розуміємо, що перед цим сезоном ти перепідписав контракт, якщо я не помиляюсь, за схемою 1+1.

– Поки буду відчувати сили. Я у собі відчуваю сили, принаймні я так вважаю, що 4-5 років ще зможу грати – так хочу. Розумію свій організм, своє ставлення, що витримую цей темп. Коли буду розуміти, що я не приношу користь, не витримую темп гри – тоді, звісно, треба буде закінчувати.

– Якісь плани після завершення кар’єри вже є? Чи ще не думав про це взагалі?

– Багато думок, бо, звісно, хочеться, швидше за все, залишитись у футболі. Футбол – це моє життя, він все мені дав. Хочеться також щось дати футболу.

П’ять років тому думав, що стовідсотково буду тренером. А потім з кожним роком це бажання... Скоріше не бажання, а просто більш усвідомлено думав, що це важко. Потрібно розуміти, що як футболіст ти відповідаєш за себе, а також за командну гру, але це все одно залежить від тебе самого.

А коли ти тренер – ти відповідаєш за все: за гру команди, за кожного гравця, як треба з ними спілкуватись. А особливо з тими, хто не грає. Це дуже важко. До таких гравців треба знайти підхід. Як на моєму прикладі, коли до мене Луческу тоді знайшов підхід, які він мені сказав слова, щоб правильно направити мене.

Зазвичай багато футболістів, яких посадили на лавку, коли вони не грають або не отримують шансів, закриваються у собі, можуть не показувати себе. І це мінус як для команди, так і для футболіста. Тобто потрібно справді бути психологом, щоб уміти донести свою думку до кожного, – сказав Караваєв в інтерв'ю YouTube-каналу On-side

До слова, в поточному сезоні Олександр Караваєв провів 8 матчів за Динамо, забив 1 гол та віддав 1 асист. Контракт 33-річного захисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

