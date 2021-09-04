Представник Динамо зазнав нищівної критики через "причетність" до обох пропущених голів.

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"Ми – професіонали. Відразу після тієї гри сіли в роздягальні, поговорили. Тренер сказав, що потрібно вже перемикатися на наступний матч, тому що дуже мало часу, плюс довгий переліт. І вже з того дня ми готувалися до збірної Франції", – розповів Караваєв у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Франції відбудеться вже сьогодні, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45. Після чотирьох турів кваліфікації ЧС-2022 Україна розташувалась на другій сходинці групи D, набравши 4 очки. Франція з 8 пунктами йде першою.

Україна – Франція: анонс матчу відбору ЧС-2022