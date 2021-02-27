"Позитивно відреагували, там всі хороші суперники. Вільяреал будемо вже ближче до матчів розбирати. Іспанські команди завжди хороші. Особливо славляться грою в пас, контролем м'яча.

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Нещодавно грали зі збірною Іспанії (0:4; 1:0), розуміли, що це таке. Стадія з двох матчів – вдома і на виїзді. Упевнений, що тренерський штаб нам детально розповість, як грати проти цієї команди, всі сильні і слабкі сторони, що потрібно зробити. Ми добре підготуємося", – запевнив Караваєв у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Динамо прийматиме Вільяреал 11 березня, а матч-відповідь відбудеться 18 березня. На стадії 1/16 фіналу ЛЄ кияни здолали Брюгге, а "Жовта субмарина" вибила Зальцбург.

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